12:16 Uhr

Mann fährt Auto an, flieht zu Fuß - und kommt zurück

Einen ungewöhnlichen Verlauf einer Unfallflucht meldet die Polizei Friedberg aus Mering: Der Fahrer kehrt zurück. Bestraft wird der 78-Jährige trotzdem.

Einen ungewöhnlichen Verlauf einer Unfallflucht meldet die Polizei Friedberg aus Mering. Eine Zeugin beobachtete dort am Montag einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Münchener Straße. Der 78-jährige Unfallverursacher parkte in eine Lücke auf dem Parkplatz ein und touchierte hierbei den rechts daneben stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden von je 600 Euro an den Autos.

Mering: Der Mann, 78 Jahre, flieht zu Fuß

Der 78-jährige kümmerte sich laut Zeugin nicht um den Schaden, sondern entfernte sich zu Fuß vom Ort des Geschehens. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Während der Unfallaufnahme kam der Verursacher zurück. Den Mann erwartet trotzdem ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (kru)

