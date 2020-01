12:07 Uhr

Mann fährt in Merching mit 1,04 Promille Auto

Ein angetrunkener Autofahrer ist der Polizei in Merching ins Netz gegangen.

Ein 41-Jähriger war trotz 1,04 Promille Alkohol im Blut in Merching mit dem Auto unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle flog er auf.

In Merching war ein 41-Jähriger alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Am Mittwoch gegen 23.45 Uhr geriet er in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,04 Promille.

Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er durfte zudem nicht weiterfahren. Gegen den Mann laufen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Es drohen ein Bußgeld und ein vierwöchiges Fahrverbot. (tril)

