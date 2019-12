09:28 Uhr

Mann flüchtet nach Unfall in Mering und geht doch noch zur Polizei

Zuerst ist ein 42-Jähriger am Donnerstag einfach weitergefahren, nachdem er einen BMW schwer beschädigt hatte. Am Abend ging er dann doch zur Polizei.

Ein 42-Jähriger hat in Mering ein Auto angefahren und ist erst Stunden nach dem Vorfall zur Polizei gegangen. Am Donnerstag gegen 06.30 Uhr war er mit seinem BMW in der Münchener Straße an ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto, ebenfalls ein BMW, geraten. Das linke Heck des geparkten Fahrzeugs wurde erheblich beschädigt. Der 42-Jährige flüchtete zunächst unerkannt von der Unfallstelle.

In den späten Abendstunden erschien er aber doch bei der Polizei in Friedberg und gab sich als Unfallfahrer zu erkennen. Gegen den 42-Jährigen laufen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 0821/3231710 zu melden. (tril)

