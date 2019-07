vor 20 Min.

Mann klaut Wurst und Geld im Hofladen

Der Dieb hatte jedoch nicht mit der Videokamera gerechnet.

Der Betreiber eines Hofladens in St. Afra konnte über die Videokamera beobachten, wie ein 60-jähriger Wurstwaren ohne zu bezahlen an sich nahm und zudem noch Bargeld aus der Kasse entwendete. Laut Polizei belief sich der Schaden auf ca. 40 Euro. Da der Hofladenbetreiber den Mann vom Sehen her kannte, konnte er diesen unweit des Tatortes zur Rede stellen. Zunächst stritt er den Diebstahl ab, im Beisein der Polizeibeamten zeigte er sich jedoch geständig.

