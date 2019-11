09:05 Uhr

Mann missachtet Vorrang bei Mering: Zwei Autos kaputt

Zu einem heftigen Zusammenstoß ist es am Sonntag bei Mering an der Einmündung zur Friedenaustraße gekommen.

Ein 52-Jähriger hat bei Mering einen Unfall verursacht, nach dem zwei Autos nicht mehr fahrbereit waren. Am Sonntag gegen 18.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Skoda die Staatsstraße 2380 von Königsbrunn her kommend in Richtung Mering. An der Einmündung zur Friedenaustraße bog er nach links ab.

Dabei missachtete er aber laut Polizei den Vorrang eines entgegenkommenden 21-Jährigen, der mit seinem Honda auf der Staatstraße in Richtung Königsbrunn unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von zusammen 16500 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt . (tril)

