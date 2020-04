vor 50 Min.

Mann missachtet die Vorfahrt und verursacht hohen Schaden

Ein 28-Jähriger baut in Mering einen Unfall. Laut Polizei verursachte er einen hohen Schaden.

Etwa 13000 Euro betrug der Schaden, den ein 28-Jähriger am Dienstagnachmittag verursacht hatte. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Lechfeldstraße in Mering unterwegs, missachtete die Vorfahrt eines 44-Jährigen und stieß mit ihm an der Einmündung Lechfeldstraße/Staatsstraße 2380 zusammen. Der zweite Fahrer hatte die Staatsstraße 2380 befahren und konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Nach Angaben der Polizei Friedberg wurde der 28-jährige Fahrer leicht verletzt und musste in eine Arztpraxis gebracht werden. (pos)

