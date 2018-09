vor 24 Min.

Mann nimmt Drogen und setzt sich ans Steuer

Der Schnelltest zeigt ein positives Ergebnis für den Konsum von Amphetaminen.

Ein 34-Jähriger ist am Montagvormittag in der Münchner Straße in Friedberg aufgefallen, weil er bei einer Verkehrskontrolle wirkte, als stünde er unter Drogeneinfluss. Tatsächlich zeigte der Schnelltest an, dass der Mann Amphetamine genommen hatte. Für einen gerichtsverwertbaren Test musste sich der 34-Jährige Blut abnehmen lassen. Er durfte nicht weiterfahren.

Themen Folgen