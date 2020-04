vor 17 Min.

Mann randaliert in einem Meringer Supermarkt

Ein 21-Jähriger ging in einem Meringer Supermarkt zunächst auf die Kunden los und bedrohte dann die Polizei.

Am Donnerstagnachmittag randalierte ein Mann in einem Meringer Supermarkt in der Münchner Straße. Als eine Polizeistreife eintraf, nahm diese den 21-Jährigen in Gewahrsam, da er zuvor auf Angestellte und Kunden des Supermarktes losgegangen war und die Beamten beleidigt und bedroht hatte. Da der junge Mann sich nach Angaben der Polizei Friedberg weiter massiv wehrte, wurde er anschließend einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. (pos)

Themen folgen