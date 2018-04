vor 36 Min.

Mann schläft am Steuer ein – zwei Verletzte

In Friedberg-Rederzhausen nickt ein 26-Jähriger am Steuer ein und verursacht einen Unfall, bei dem er und eine 20-Jährige Autofahrerin verletzt werden.

Ein Autofahrer verfällt in Rederzhausen in Sekundenschlaf. Er gerät in den Gegenverkehr und stößt mit einem anderen Pkw zusammen.

Ein 26-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Rederzhausen auf der Paartalstraße Richtung Ottmaring in den Gegenverkehr gefahren und frontal mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Der Pkw wurde durch einen Gartenzaun geschleudert. Die 20-jährige Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Wie die Polizei mitteilte, ist der Fahrer am Steuer eingenickt und geriet auf die Gegenspur. Auch er kam verletzt ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10000 Euro. Die Ortsdurchfahrt Rederzhausen war für einige Zeit gesperrt.

Themen Folgen