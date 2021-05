Mann stiehlt Waren in Kissinger Supermarkt

Ein Mann packt in einem Supermarkt in Kissing Waren aus. Dann verlässt er den Laden, ohne zu bezahlen.

Eine Mitarbeiterin des Supermarktes in der Grünzweigstraße in Kissing hat am Donnerstag gegen 19.50 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er Waren im Geschäft auspackte. Die Lebensmittel mit einem Wert im mittleren einstelligen Bereich steckte er sich laut der Polizei in seine Jackentasche und verließ den Supermarkt, ohne zu bezahlen.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines Ladendiebstahls ermittelt. (schr-)