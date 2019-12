vor 42 Min.

Mann verursacht in Kissing Unfall durch missachtete Vorfahrt

Weil ein 45-Jähriger in Kissing die Vorfahrt einer Seniorin missachtete, ist es zu einem Zusammenstoß mit hohem Schaden gekommen.

In Kissing hat ein 45-Jähriger scheinbar die Vorfahrt einer Seniorin missachtet und so einen Unfall verursacht. Am Donnerstag gegen 10 Uhr fuhr der Mann in der Akazienstraße in nördliche Richtung.

An einer Kreuzung übersah er laut Polizei das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einer 75-jährigen Autofahrerin. Beide blieben unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro. (tril)

