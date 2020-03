15:48 Uhr

Manuel Felber erkämpft Platz fünf

Friedberger überzeugt bei süddeutscher Meisterschaft im Judo.

Manuel Felber von den Sportfreunde-Judoka trat bei den süddeutschen Einzelmeisterschaften der Altersklasse U15 in Heilbronn an. Gleich in der ersten Begegnung wurde er von Hannes Hagenberger (Heidelberger JC) gekontert und musste den Weg in die Trostrunde antreten.

Hier traf er auf den aktuellen bayerischen Meister vom TSV Lengfeld, Malik Bouzgarrou. Obwohl dieser im Schwergewicht mindestens zehn Kilo mehr auf die Waage brachte, gelang Manuel ein Sieg. Auch gegen El Hendawy Rayyan (TG Schweinfurt) setzte er sich mit einem Hüftfeger (Harai-Goshi) durch. Im kleinen Finale um den dritten Platz stand er wieder einmal Tim Schnopp vom Post SV München gegenüber. Wie schon beim Landesentscheid musste er sich im Haltegriff geschlagen geben und errang einen respektablen fünften Platz. „Die Fights im Schwergewicht begannen erst sehr spät am Nachmittag und man hat gemerkt, dass die Konzentration der Kämpfer nicht mehr bei 100 Prozent lag“, bedauerte Abteilungsleiter Christian Mayr. „Manuel hatte eine reelle Chance sich schnell aus dem Haltegriff nochmals zu befreien, aber da waren die Reserven schon aufgebraucht. Dennoch ist der fünfte Platz in jedem Fall eine ganz starke Leistung“, so Mayr weiter. (chm)