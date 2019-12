vor 24 Min.

Maria Kappel: Pünktlich zu Weihnachten kommt das Gerüst ab

Zwei Jahre lang wird die Schmiechener Wallfahrtskirche Maria Kappel instand gesetzt. Vorläufig ist nun Schluss, das Geld ist ausgegangen.

Von Heike John

Zur Weihnachtszeit ist das Gerüst an der Wallfahrtskirche Maria Kappel verschwunden, Besucher können die wieder aufgebaute Krippe bewundern. Zwei Jahre lang war die Kirche eingerüstet und wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten von Februar 2018 bis Mai dieses Jahres sogar komplett geschlossen. Nun leuchtet das weit über die Landkreis-Grenzen hinaus bekannte Rokokojuwel in einem frischen Anstrich.

Doch der Schein trügt etwas, denn noch lange nicht alle Schäden sind behoben, die im Rahmen der Renovierungsmaßnahmen entdeckt wurden. „Das Geld ist uns ausgegangen und wir haben vom Bistum Bescheid bekommen, dass jetzt erst mal Schluss sein soll“, erklärt Kirchenpfleger Josef Mauser.

Für den Kirchturm von Maria Kappel reicht das Geld nicht mehr

Die Sanierung des Kirchturms, die auf rund 140.000 Euro geschätzt wird, muss nun in einer späteren Bauphase durchgeführt werden. Der derzeitige Kostenstand liegt bei 680.000 Euro. Ursprünglich war eine halbe Million Euro veranschlagt worden, um die bei der Standsicherheitsprüfung 2013 festgestellten Mängel zu beheben. Aber erst nach der Entfernung der Dachschalung und dem Abtragen des Gesimses zeigte sich das wahre Ausmaß des Schadens im Gebälk.

Das Holz der Mauerlatten war durch Feuchte-Einwirkung größtenteils zersetzt. „Teilweise konnten wir die Holzreste mit dem Besen zusammenkehren“, erzählt Josef Mauser. Auch mehrere Dachsparren waren irreparabel beschädigt. Während der Reparaturarbeiten wurde das Deckengewölbe des Kirchenschiffs von unten mit einem Stützgerüst gesichert. Somit entfielen über ein Jahr lang auch die Gottesdienste in der beliebten Wallfahrtskirche.

Aus einem halben Jahr Bauzeit werden in Schmiechen am Ende zwei

Die Freude war groß, als das schmucke Kirchlein für die Maiandachten und das beliebte „Altbayerische Mariensingen“ Ende Mai wieder geöffnet werden konnte. Auch das seit 1655 gefeierte Kappelfest im Juli, das die Gläubigen der Umgebung mit einem Bittgang in die Kirche verbinden, konnte heuer wieder stattfinden.

Nach der Renovierung der Schmiechener Pfarrkirche St. Johannes in den Jahren 2015 und 2016 mit einem Kostenvolumen von rund 600.000 Euro wurde im Herbst 2017 die Instandsetzung der Wallfahrtskirche in Angriff genommen und das Gerüst aufgestellt. Ein halbes Jahr lang sollte dieses stehen, daraus wurden aufgrund der immer weiteren zutage tretenden Schäden zwei Jahre. „Mir graut schon vor der Endabrechnung“, sagt Mauser, der in den vergangenen Monaten fast täglich auf der Baustelle war.

Die nicht einkalkulierten Maßnahmen bedeuten nun einen zusätzlichen Kraftakt für die Kirchenverwaltung. Denn rund 238.000 Euro muss die Kirchenstiftung selbst aufbringen. 65 Prozent der veranschlagten Kosten übernimmt die Diözese.

Auch junge Leute spenden für die Wallfahrtskirche Maria Kappel

„Wir bekommen auch Zuschüsse von der Gemeinde in Höhe von 20.000 Euro, 17.000 Euro von der Bayerischen Landesstiftung und 10.000 Euro vom Landesamt für Denkmalpflege“, sagt Josef Mauser. Zudem rechnet man mit ungefähr 10.000 Euro vom Landratsamt und 7.000 Euro vom Bezirk Schwaben. Ein ordentlicher Batzen bleibt nun an den Schmiechenern hängen. „Es hat mich besonders gefreut, dass auch junge Leute gespendet haben“, betont Josef Mauser. „Doch Auswärtige geben kaum noch Geld, denn die Wallfahrtstätigkeit hat sehr nachgelassen“, bedauert er.

Einst wallfahrteten 28 Gemeinden nach Maria Kappel, wie Gabriele und Hubert Raab in ihrem 1996 zum 600-jährigen Bestehen herausgegebenen Büchlein über die Wallfahrtskirche berichten. 300 Jahre war sie in Besitz der Fugger. Der größte Förderer von Maria Kappel war Graf Aloisius Fugger, der 1773 starb und dort begraben ist. Ab 1748 ließ er den Bau zur heutigen prächtigen Rokoko-Kirche ausgestalten. 1777 erhöhte man die Gruftkapelle und setzte ovale Fenster ein. Den Zugang zur Gruft hat man bis heute nicht gefunden. „Aber das krieg ich noch raus. Da bin ich dran“, sagte der Kirchenpfleger.

Die Wallfahrtskirche Maria Kappel ist ab sofort jeden Samstag und Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet und die Weihnachtskrippe kann besichtigt werden. In der Zeit von Weihnachten bis Heilig Drei König schließt Kirchenpfleger Johann Mauser in dieser Zeit sogar täglich die Pforte auf.

