02.05.2019

Mariensingen in der renovierten Kirche von Maria Kappel

Arbeiten dauern aber noch bis Herbst an, weil der Turm erst ab Mitte August eingerüstet werden kann

Alljährlich im Mai ertönen ganz besondere Klänge in dem schmucken Kirchlein Maria Kappel. Dann ist Mariensingen in der prächtigen Wallfahrtskirche. Eine besinnliche Stunde erwartet die Besucher am Sonntag, 26. Mai, um 16 Uhr, beim „Altbayerischen Mariensingen“ in der Wallfahrtskirche Maria Kappel. Die Renovierungsarbeiten an der Wallfahrtskirche sind aber so weit vorangeschritten, dass schon am Sonntag, 5. Mai, eine Maiandacht um 14 Uhr stattfinden kann.

Die Dächer des Kirchenschiffs und der Seitenkapelle sind bereits seit einigen Wochen neu eingedeckt und auch die Spenglerarbeiten abgeschlossen. Derzeit wird noch das Dach des Chorraums neu eingedeckt, doch diese Arbeiten sind kurz vor der Vollendung. Wenn demnächst die Verputzer abgezogen sind, bekommt die Fassade einen neuen Anstrich.

Im Kircheninneren müssen noch Verstärkungen am Unterbau der Empore angebracht werden. Ebenso ist aus statischen Gründen eine Verstärkung des Tragbalkens von Empore und Orgel erforderlich.

Beim Mariensingen am 26. Mai gibt es einen Querschnitt von alten Volksweisen aus dem bayerischen Brauchtum, der das Publikum in das Geheimnis der Marienverehrung führt. Organisatorin Katharina Pemsl hat wieder Mitwirkende aus der näheren Heimat für dieses Konzert gewinnen können.

Dass dieser Nachmittag zu einem ganz besonderen Erlebnis wird, ist dem Engagement der Organisatorin sowie den Sängern und Musikanten zu verdanken, die in vielen Stunden gemeinsamen Singens, Musizierens und Übens schließlich zu jenen Klangkörpern zusammen finden. Sie bieten ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm.

Nur zweimal seit dem Auftakt war das Mariensingen ausgefallen, wie Katharina Pemsl sagte. Grund waren Renovierungsarbeiten am Gotteshaus, das am 5. Mai mit einer Maiandacht ab 14 Uhr wieder für Gottesdienste zur Verfügung steht. Die Andacht für die Kommunionkinder findet um 17 Uhr statt. Weitere Maiandachten sind am 12. und 19. Mai jeweils um 14 Uhr und am 26. Mai um 14 und 16 Uhr (Mariensingen) vorgesehen. Am Sonntag, 7. Juli, findet das Kappelfest statt. Diesmal mit Pater Alfons Blüml, der sein 40-jähriges Priesterjubiläum feiert.

Die Renovierung der Wallfahrtskirche wird aber nicht vor Herbst abgeschlossen sein, da der Turm aus Vogelschutzgründen erst ab Mitte August eingerüstet werden kann. Derzeit sei noch nicht klar, wie umfangreich die Arbeiten sind, die dort anfallen werden. Schon jetzt ist aber klar, dass die Gesamtkosten, die mit 560000 Euro veranschlagt wurden, um einiges überschritten werden. (riem/FA)

