21.05.2019

Marion Lang übernimmt die Führung

Versammlung: Kissinger SC wählt neue Vorsitzende

Bei der Jahreshauptversammlung des Kissinger SC bedankte sich der scheidende Vorsitzende Robert Kronester beim gesamten Vorstand, insbesondere bei den Abteilungsleitern und den Jugendleitungen, für die Unterstützung und erfolgreich geleistete Arbeit.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer konnte der bisherige Vorstand entlastet werden. Eindeutig im Mittelpunkt stand dabei die Wahl eines neuen Vorsitzenden. Dieses Amt übernimmt nun Marion Lang, die von den anwesenden Mitgliedern mit 100 Prozent der Stimmen gewählt wurde. Lang, bislang zweite Vorsitzende beim Kissinger SC, tritt damit die Nachfolge von Robert Kronester an, der sich nun nach 23 Jahren wieder als Schatzmeister mit ebenfalls 100 Prozent bestätigen ließ. Er kehrt somit zurück zu seinen Wurzeln.

Der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden ist aktuell vakant und wird bis zur regulären Neuwahl 2020 von Marion Lang interimsmäßig mitübernommen. Die Außenanlagen werden weiterhin vom dritten Vorsitzenden Josef Nemeth betreut.

Zusätzlich im Fokus der Versammlung stand die Problematik des Ehrenamts. Für Vereine wie den Kissinger SC sei es von existenzieller Bedeutung, die Vorstands- und Abteilungsleiterämter mit Ehrenamtlichen zu besetzen. So machte Beate Colditz deutlich, dass sich der von ihr und Sylvia Schraml geführte Bereich Turnen & Gymnastik nach wie vor großer Akzeptanz – mit Tendenz nach oben – erfreue. Das machten immerhin ca. 950 der insgesamt 2300 Mitglieder des Kissinger SC deutlich. Aber auch dort stehen Vorstandswahlen 2019 an und somit werden Nachfolger gesucht.

Der demografische Wandel gehe am Kissinger SC nicht spurlos vorbei. Im Jugendbereich fehle es nicht an Nachwuchs, aber der ein oder andere Übungsleiter werde in mehreren Sparten gesucht. Die Vorsitzende Marion Lang bedankte sich zum Abschluss der Versammlung nochmals für das Vertrauen der Mitglieder. (Archivfoto: Heike Scherer)

