Marion Wyniger bedient die Sehnsucht nach Landidylle

Fernab von den nächsten Wohngebieten betreibt Marion Wyniger in Schmiechen ihr Café Streuselkuchen. Was die Besucher dort erwartet.

Von Philipp Schröders

Über 70 Prozent der Deutschen leben in Städten und Ballungsgebieten. Immer wieder ergeben jedoch Umfragen, dass vieler dieser Menschen von einer Sehnsucht erfüllt sind: dem Landleben.

Bedient wird dieses Gefühl durch Magazine, Internet-Blogs und Beiträge in sozialen Medien: Junge Frauen in Blumenkleidern, die durch Kornfelder hüpfen, Wohnzimmer im Landhaus-Stil mit Holzmöbeln und Deckenbalken oder umgebaute Bauernhäuser mit Fachwerk.

In Schmiechen hat sich Marion Wyniger ihre eigene Landidylle geschaffen und lässt andere Menschen daran teilhaben. Neben der frei stehenden Wallfahrtskirche Maria Kappl, nur umgeben von Feldern und Baumreihen, betreibt die 60-Jährige im ehemaligen Mesnerhaus das Café Streuselkuchen und bewirtet jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen ihre Gäste.

Marion Wyniger stammt aus Thüringen

Ursprünglich kommt Wyniger aus Thüringen. Noch vor der Wende beschloss sie, nach Westdeutschland zu gehen. „Das war nicht einfach“, sagt sie. In der DDR sei sie Repressalien ausgesetzt gewesen. „Manchmal wächst man auch an Dingen, die schlimm sind“, sagt die 60-Jährige. Es verschlug sie schließlich nach Bayern. In Schmiechen lebt sie nun schon länger – früher in Unterbergen auf einem Bauernhof. Doch Mitte der 2000er-Jahre habe sie dort ausziehen müssen. „Der Bauernhof wurde abgerissen“, erklärt Wyniger. Zufällig erfuhr sie, dass das ehemalige Mesnerhaus neben Maria Kappl zu haben war. „Keine wollte es, es stand bereits fünf Jahre leer.“ 2006 erwarb Wyniger es. Dann sei ein Jahr lang gehämmert und gebohrt worden, sagt die 60-Jährige. Zudem legte sie den großen Garten an. „Der ist von mir selbst entworfen worden.“ Fast alles habe sie in Eigenregie gestemmt. Nur für gröbere Arbeiten musste ein Bagger heran.

Zunächst richtete sie in ihrem neuen Refugium vier Mal im Jahr Kunstveranstaltungen aus. Doch nach und nach reifte bei ihr die Idee, die Räume anders zu nutzen. Ein einleuchtender Grund: „Ich musste ja irgendwie Geld verdienen.“ Zudem habe Wyniger immer im Hinterkopf den Gedanken gehabt, wieder in der Gastronomie zu arbeiten. „Da komme ich schließlich her.“ Schon vor der Wende war sie lange Zeit in diesem Bereich tätig. Doch als Angestellte wollte sie nicht mehr arbeiten. Also eröffnete Wyniger 2013 ihr Café Streuselkuchen. Die Namensgebung sei ihr leicht gefallen. „80 Prozent meiner Kuchen haben Streusel oben darauf. In Thüringen backt man in der Regel so.“ Sie habe sich bewusst gegen Cremétorten entschieden und für Kuchen mit Standard-Zutaten wie Butter und Sahne, aber ohne Konservierungsstoffe. Jeden Samstag und Sonntag bietet sie etwas sieben bis acht Sorten, die kurz zuvor gebacken wurden.

Auch Familien sollen sich einen Cafébesuch in Schmiechen leisten können

Bei schönem Wetter sitzen die Gäste in dem Garten zwischen Rosen, Hortensien mit Blick auf einen Teich mit Badehaus und Brücke. Kleine Wege gesäumt von Buchsbäumen und Kunstwerken sollen zum „Lustwandeln“ einladen. Mehr als 5000 Pflanzen seien im Garten zu finden. Die Wände des Cafés sind in Weiß und Pink gehalten. Es dient zugleich als Ausstellungsraum für Schmuck, Gefäße und Figuren aus Keramik in goldenen Vitrinen. Die Gäste sitzen gemeinsam an einer großen Tafel. Das sorge manchmal für Verwunderung. „Es gab schon Gäste, die haben gesagt, dass sie direkt wieder gehen“, sagt Wyniger. Den meisten gefalle es aber, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wyniger sah keinen Sinn darin, einzelne Tische in dem lang gezogenen Raum zu stellen. Sie betont, dass ihr ein „ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis“ wichtig sei. Auch Familien mit mehreren Kindern sollen sich einen Kaffeebesuch leisten können. Zudem entschied sie, sonntags keine Reservierungen mehr zuzulassen. Damit sei sie anfangs nicht bei allen Gästen auf Zustimmung gestoßen. „Aber gerade Familien mit Kindern können oft nicht vorausplanen, sondern entscheiden spontan, zu kommen.“

Marion Wyniger führt das Café Streuselkuchen neben der Wallfahrtskirche Maria Kappel in Schmiechen. Bild: Philipp Schröders

Unter der Woche sei sie im Garten und mit den Vorbereitungen fürs Wochenende beschäftigt. „Ich brauche jeden Tag“, sagt sie. Das Café ist nur im Januar und Februar geschlossen. Sommerurlaub macht Wyniger keinen. Ihre Gäste kommen aus dem ganzen Landkreis, aus Fürstenfeldbruck, Landsberg, Augsburg und noch weiter her – mit dem Auto und dem Fahrrad. Einen Ort zum Abschalten zu schaffen, habe Wyniger von Anfang an schaffen wollen. „Das war der Grundgedanke.“ In Augsburg sei es beispielsweise schwer, ein schönes Café zu finden. Anregungen aus Magazinen brauchte sie aber nicht für die Gestaltung ihres Reiches. „Ich habe meine eigenen Ideen“, sagt sie. Zudem kämen nicht nur Menschen aus der Stadt ins Café Streuselkuchen, sondern auch aus dem ländlich geprägten Raum. „Sie fachsimpeln gerne über den Garten“, sagt Wyniger.

