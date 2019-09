07:50 Uhr

Marktsonntag: Lions verkaufen Adventskalender 2019

Anton Oberfrank hat den Adventskalender der Friedberger Lions gestaltet. Verkauft wird er erstmals am Marktsonntag.Foto: Johannes Bauer

Der Adventskalender der Lions ist in Friedberg beliebt. Am Marktsonntag beginnt der Verkauf.

Weihnachten scheint angesichts des Spätsommers noch weit weg zu sein, und doch startet der Lions Club Friedberg beim Matthäusmarkt am Sonntag mit dem Verkauf des beliebten Adventskalenders. Fünf Euro kostet ein Kalender mit dem wiederum von Anton Oberfrank liebevoll gestalteten Titelbild, in dem die Friedberger viele Motive aus der Friedberger Zeit wiedererkennen werden. Jeder Kalender fungiert gleichzeitig als Los in der Adventszeit: 749 Gewinne im Gesamtwert von über 28 000 Euro haben die Friedberger Geschäfte, Gastronomie und Dienstleister gespendet, sodass jeder siebte Kalender gewinnt.

Hauptpreis ist ein Reisebus für einen Tag im Wert von 600 Euro von Omnibus Demmelmair. Gewinnen werden auf alle Fälle Friedbergs soziale Einrichtungen wie das Kinderheim, die Sozialstation, die Vinzenz-Pallotti-Schule und einige andere, die aus dem Reingewinn unterstützt werden. Jetzt schon einen Kalender beim Stand des Lions Clubs auf dem Matthäusmarkt oder bald darauf in den Verkaufsstellen zu erwerben, ist sinnvoll: Wie die Jahre zuvor hofft der Lions Club Friedberg bereits Mitte November wieder den Ausverkauf sämtlicher 5500 Kalender für den guten Zweck vermelden zu können.

Verkaufsstellen des Lions-Adventskalenders in Friedberg

Altstadt-Café



Augusta-Bank



Gerblinger



Optik Sautter



Rosenapotheke



Stadtsparkasse



Zweirad Pfundmeir



Rothenbergapotheke



Golden Amber



