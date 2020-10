vor 16 Min.

Markus Lorenz eröffnet einen Imbisswagen mitten in Friedberg

Durch den Torbogen geht es zur Brotzeit. Markus Lorenz in seinem Imbissstand in Friedberg, den er in einem Hof an der Ludwigstraße eröffnet hat.

Plus Markus Lorenz hat seinen Stand in einem Hof an der Friedberger Ludwigstraße eröffnet. Er bietet alles von Crêpes bis Currywurst. Wie kam es dazu?

Von Anna Faber

Mit einem Autokran musste der Imbissanhänger von Markus Lorenz in den Hof seines Grundstücks an der Ludwigstraße gehoben werden. Der Grund: Durch den steinernen Torbogen am Eingang des Hofes neben dem Geschäft Vom Fass passte der Anhänger um wenige Zentimeter nicht hindurch. Also musste der Wagen über die Außenwände gehoben werden. Wie kam Lorenz zur Idee mit dem Imbissstand?

Die Idee mit dem Imbissstand sei aus einer Bierlaune heraus entstanden. Markus Lorenz habe sich einen eigenen Stand schon länger erträumt. Den Imbisswagen bekam er dann von einem Bekannten. Nun ist die Idee Wirklichkeit, und der 57-jährige Lorenz bietet täglich frische Crêpes, Currywurst und Pommes an.

Bei Markus Lorenz in Friedberg gibt es bald auch Kaffee

Er sei aber noch in der Lernphase, wie er sagt, und gewinnt Tag für Tag neue Erkenntnisse. Einmal habe er muslimische Kunden gehabt, die fragten, ob es auch Geflügelwurst gibt. „Da hab ich gesagt 'Nein, aber morgen'. Seitdem habe ich auch Wurst für die muslimischen Gäste“, erzählt Lorenz. So sei es zukünftig auch mit Kaffee: Gäste hätten angemerkt, dass ein warmes Getränk fehle.

Nun hat der 57-Jährige eine Kaffeemaschine gekauft, und ab der kommenden Woche können die Kunden davon kosten. „Für die kalte Jahreszeit ist es gut, etwas Warmes zu trinken anzubieten.“ Außerdem gibt es Softgetränke und Wasser.

Auch die weiße Berliner Currywurst ist im Angebot

Auf sein Angebot ist Markus Lorenz stolz. „Es gibt bei mir nicht nur die rote sondern auch die weiße Berliner Currywurst“, so Lorenz. Außerdem bekomme er die Pommes frisch und nicht tiefgekühlt. „Demnächst gibt es dann auch Fleischpflanzerl und eine hausgemachte Gulaschsuppe“, verspricht der Imbissverkäufer. An seinem Stand gelten Maskenpflicht sowie der Mindestabstand. Kunden können die Speisen mitnehmen, aber auch an Stehtischen verzehren.

Bild: Anna Faber

Bis zum vergangenen Jahr hat Markus Lorenz 19 Jahre lang als Koch in der Mensa des Friedberger Gymnasium gearbeitet. Über die Veränderung sei er glücklich. „Der Stand hier direkt bei mir auf dem Grundstück ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt Lorenz. Ihn freue auch, so viel gute Resonanz von den Gästen zu bekommen. „Bisher habe ich wirklich nur positives Feedback gehört. Jeder, der vorbeikommt, findet, dass der Stand eine gute Idee ist“, erzählt Lorenz.

Die Öffnungszeiten von Markus Lorenz in Friedberg

Einmal seien sogar Kunden mit ihrem eigenen Geschirr gekommen, um bei ihm zu essen. „Solche Gesten zeigen mir, dass sich die Gäste wohlfühlen“, sagt der gelernte Koch, der auch selber auf die Umwelt achtet. So verwendet er nur kompostierbares Einweggeschirr. Ein Grund für den Kundenzuspruch sei auch die optimale Lage an der Ludwigstraße. „Hier kommen immer viele Leute vorbei, da fällt der Wagen schon auf“, sagt der Verkäufer.

Der Imbisswagen öffnet an Werktagen von 10 bis 15.30 Uhr. Sollte in den Wintermonaten ein Glühweinausschank in Friedberg eröffnen dürfen, könnte sich Lorenz auch eine Verlängerung der Öffnungszeiten vorstellen.

