Markus Wülbern gewinnt Preis bei Münchner Kunstfestival

Der Merchinger Markus Wülbern zeigt beim Festival Artmuc seine facettenreichen Collagen. Vom Erfolg ist er selbst überrascht.

Von Christina Riedmann-Pooch

Künstler werden wollte er schon als Kind – als Schüler schlug er den Weg ein, um das Handwerk dazu zu lernen. Im Studium veröffentlichte er sein erstes „Wülbäriges“ Buch. Nun heimste der Merchinger Künstler Markus Wülbern den ersten Preis beim Artmuc Award ein.

Damit hatte er nicht gerechnet. Eigentlich war er zu dem Münchener Kunstfestival gefahren, um Kontakte zu knüpfen und Bilder zu verkaufen. Bevor man dort teilnehmen darf, muss man sich mit seinem Werk bewerben. In Wülberns Fall wollten 450 junge Künstler ausstellen – 100 davon erhielten die Chance. Dann fallen Ausstellungsgebühren an und die wollte er wenigstens decken. Der Merchinger brachte Collagen mit, die Personen des öffentlichen Lebens zeigen, darunter Politiker wie Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, aber auch den Dalai Lama oder den Papst und sogar Massenmörder.

Diese Mischung sei etwas provokativ – aber das will der Künstler, der viel meditiert und sich spirituell mit dem Leben auseinandersetzt. Diese ungewöhnliche Kombination habe einen tief greifenden Hintergrund. Jede einzelne Collage besteht aus den Facetten von völlig unterschiedlich belichteten Porträts mit unterschiedlicher Farbsättigung, die durch einen oft tagelang andauernden Prozess ineinander finden.

Markus Wülbern gewinnt Stipendium auf Gran Canaria

Zu viel planen könne man dabei nicht, vieles habe sich spontan ergeben, sagt der Künstler. So wie es auch beim Charakter eines Menschen sei: „Ich wollte nicht über einzelne Menschen urteilen. Mir war es wichtig, zu zeigen, dass es keinen Menschen auf der ganzen Welt gibt, der vor allen Menschen ausnahmslos als böse gilt. Die Wahrnehmung ist immer subjektiv.“ Die Jury nahm diese Reihe positiv wahr und war von dem tiefgründigen Gedankengang und seiner Umsetzung begeistert. Sie beschloss, ihm bei einem dreiwöchigen Aufenthalt in Gran Canaria Raum zu geben, aus dem Alltag auszubrechen und mit spanischen Kollegen Kunst zu leben. Wülbern hatte aber auch so als junger Künstler und Aussteller viel während der Messe zu tun. Er knüpfte wertvolle Kontakte – die Bilder von Assad und dem Dalai Lama hängen nun bei einem kunstbegeisterten Käufer an der Wand.

Die Collage "Dalai Lama" von Markus Wülbern.

Grundsätzlich arbeitet Wülbern daran, mit Freunden die Künstlerplattform www.artpowered.de im Raum Augsburg zu etablieren. Als Geschäftsmann hat er Visionen und konkrete Vorstellungen, wie er ein Projekt samt Werbung und Druck finanziert. So hat er längst das nächste Projekt angestoßen: Das Augsburger SusLet, ein Outlet für faire und nachhaltige Mode, stattet er mit Collagen aus. Das soll Kunst sein, die sich auch junge Leute leisten können. Die Collage-Portraits-Postkarten der „Tiere mit was an“, die er von einigen Kunstwerken hat drucken lassen, verkaufen sich laut dem Merchinger schon gut.

Künstlerische Vorbilder habe Wülbern keine, sagt er: Mit Museen und alten Meistern habe er noch nie viel anfangen können. Als Kind beeindruckt habe ihn, dass sein Vater selbst Comics zeichnete und bis heute sehr gerne und gut fotografiert. Deshalb begann auch er mit dem Comiczeichnen – zuerst mit der Figur „Hein Blöd“, aus der sich dann irgendwann die Figur eines Bären entwickelte, aus dem das Bärenbuch entstand. Rückblickend ist Wülbern erleichtert, dass er vom Gymnasium auf die Kunst-FOS wechselte: Mit der fachlich praktischeren Ausbildung in „seinem Bereich“ fühlte er sich wohler. Nach der FOS kamen an der Fachhochschule die Ausbildung zum Grafikdesigner und sein eigener künstlerischer Weg, der aus ihm selbst komme.

Weitere Informationen gibt es unter www.markuswuelbern.de