Max Drexler wird 85 Jahre alt

Zu einem besonderen Ereignis durfte jetzt Bürgermeister Paul Wecker gratulieren. Steindorfs Ehrenbürger Max Drexler feierte im Kreise der Familie seinen 85. Geburtstag. Max Drexler war insgesamt 33 Jahre lang (1969 bis 2002) aktiv in der Kommunalpolitik tätig und in dieser Zeit an zahlreichen wichtigen Entscheidungen für die Entwicklung der Gemeinde Steindorf beteiligt – unter anderem ging es um die Gebietsreform, den Kanalbau, den Widerstand gegen die Restmülldeponien sowie den Kindergartenbau.

In seinem Ruhestand widmet Max Drexler sich immer noch dem landwirtschaftlichen Betrieb, der inzwischen von Tochter und Schwiegersohn geführt wird. Weiterhin verfolgt er nach wie vor mit großem Interesse das aktuelle Geschehen in der Kommunalpolitik in der Gemeinde und auch darüber hinaus.

Bürgermeister Wecker wünschte im Namen der Gemeinde viel Glück und vor allem Gesundheit. Neben der Gemeinde gratulierten auch alle Steindorfer Vereine ganz herzlich und überbrachten dabei zahlreiche Präsente.

