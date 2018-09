vor 35 Min.

Max Schelle feiert 90. Geburtstag

Mering Den ganzen Vormittag klingelte es ununterbrochen an der Haustüre oder am Telefon, denn dem Jubilar Max Schelle aus Mering wollten unbedingt alle persönlich zum 90. Geburtstag gratulieren. Gekommen waren Zweiter Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender Florian Mayer, der die Glückwünsche des Marktes Mering, aber auch und zusammen mit Kreisrat Karl-Heinz Brunner, CSU-Fraktionschef Georg Resch und dem ehemaligen Zweiten Bürgermeister Leonhard Erhard die besten Wünsche des CSU-Ortsverbandes überbrachte. Mayer überbrachte dem Jubilar einen Steinkrug mit dem Meringer Wappen von der Gemeinde und einen Rotweinkorn von der CSU. Schelle, der den Listenplatz 24 der CSU-Marktgemeinderatsliste berühmt gemacht hatte, ist seit mittlerweile 52 Jahren Mitglied der Meringer CSU. Er gibt selbst an, dass er nur selten aus Mering herausgekommen sei und zählt deshalb zu den echten Meringer Urgesteinen. Auch heute meldet sich der Geburtstagsjubilar Schelle noch zu bestimmten Themen zu Wort und ist dabei immer schonungslos ehrlich. „Genau das schätzen wir sehr an ihm“, so CSU-Chef Mayer. Von 1978 bis 1996 war Schelle Mitglied der CSU-Fraktion im Marktgemeinderat. Dort schaffte er gleich zweimal das Kunststück, vom letzten Listenplatz gewählt zu werden. Danach sicherte sich Stimmenkönig Josef Kennerknecht diesen Platz, der dieses Kunststück ebenfalls zweimal wiederholte. Schelle war in der CSU lange Jahre aufgrund seiner beruflichen Erfahrung der Baufachmann.

