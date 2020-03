vor 36 Min.

Meal Prep: Essen, das schneller und besser als Fast Food ist

Omas "Vorkochen" ist wieder in. In der Mittagspause ist keine Zeit, sich etwas Gesundes zuzubereiten. Der neue Trend heißt daher "Meal Prep" - hier zwei Rezepte.

Von Eva-Maria Dillitz

Mittagspausen in Schule oder Uni verführen gerade dazu, sich schnell mal einen Döner, eine Pizza oder eine Tüte Pommes zu kaufen. Denn Fast Food schmeckt nicht nur gut, man kann es auch einfach so nebenbei essen. Und lange dauert die Zubereitung auch nicht. Doch günstig ist es auch nicht mehr. Und was bleibt als Alternative? Die wenigsten haben Zeit, abends noch für eine Stunde in der Küche zu stehen, um etwas für den nächsten Tag vorzubereiten.

Ein neuer Food Trend scheint jedoch die Wende zu bringen: Meal Prep macht Vorkochen wieder in und verhilft Arbeitern wie Schülern dazu, sich ihre Brotzeit selbst zu machen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern spart auch wertvolle Zeit. Denn vorgekocht werden sonntagabends Grundzutaten wie Reis, Nudeln, Quinoa, Kartoffeln oder Couscous. Jeden Tag wird daraus mit ein paar frischen Zutaten ein leckeres Mittagessen.

Aichach-Friedberg: Vollwertige Mahlzeit zubereiten

Wichtig dabei ist jedoch, auch eine vollwertige Mahlzeit zuzubereiten. Neben der Basiszutat aus Kohlenhydraten sollte das Mahl frisches Gemüse sowie pflanzliches Protein aus Hülsenfrüchten, Tofu oder Tempeh enthalten. Auch gesundes Fett in Form von Leinöl oder Nüssen und Saaten sollte nicht fehlen.

Dazu ist lediglich ein Wochenplan inklusive Einkaufsliste nötig. Am Sonntag nimmt man sich dann die Zeit, um die Grundzutaten vorzukochen. Wer noch mehr Freizeit unter der Woche haben möchte, kann auch schon fürs Frühstück Haferflocken einweichen, Energieriegel zum Snacken zubereiten oder Pestos vorbereiten.

Unter der Woche kann man noch mal frische Zutaten einkaufen. Die Zeit zahlt sich am Ende mit einem freien Feierabend und weniger Ausgaben aus. Als Inspiration stellen wir euch heute zwei gesunde Ideen für den Lunch to go vor.

Meal-Prep-Rezept 1: Couscous-Salat mit Blumenkohl und Blattsalat

Gesund in der Mittagspause: Couscous mit Blumenkohl und einem mit Dressing angereicherten Blattsalat.

Zutaten:

75 g Couscous



Eine Handvoll Blumenkohl



Frischer Blattsalat nach Wahl



nach Wahl Zwei Lauchzwiebeln



Cherry-Tomaten



Ein Drittel Gurke



Eine halbe gelbe Paprika



Eine kleine Dose gekochte Erbsen oder Kichererbsen



nach belieben Feta







1. Den Couscous mit in heißem Wasser gelöster Gemüsebrühe aufbrühen und anschließen ziehen lassen, bis er weich ist.



mit in heißem Wasser gelöster Gemüsebrühe aufbrühen und anschließen ziehen lassen, bis er weich ist. 2. Den Blumenkohl bissfest dämpfen oder in den Ofen geben. Roh ist er auch verwendbar, allerdings sind seine Vitamine und Mineralstoffe für den Körper in gegartem Zustand besser verwertbar.



bissfest dämpfen oder in den Ofen geben. Roh ist er auch verwendbar, allerdings sind seine Vitamine und Mineralstoffe für den Körper in gegartem Zustand besser verwertbar. 3. Die Cherry-Tomaten, die Gurke und die Paprika in kleine Würfel schneiden, die Lauchzwiebel in Scheiben schneiden und anschließend alles gemeinsam mit den (Kicher-) Erbsen und dem Couscous in einer Schüssel vermengen.



in Scheiben schneiden und anschließend alles gemeinsam mit den (Kicher-) Erbsen und dem in einer Schüssel vermengen. 4. Das Dressing mit Apfelessig, Leinöl, Salz, Pfeffer, Kokoszucker und frischen Kräutern anrühren.



5. Mit der einen Hälfte des Dressings den Couscous-Salat würzen und die andere Hälfte zum einfacheren Transport in ein kleines Einmachglas füllen.



in ein kleines Einmachglas füllen. 6. Anschließend den Salat in eine verschließbare Box geben, und den Blumenkohl sowie den Blattsalat direkt daneben anrichten.



sowie den direkt daneben anrichten. 7. Das abgefüllte Dressing frisch vor dem Verzehr über den Blattsalat und Blumenkohl gießen.







Meal-Prep-Rezept 2: Proteinreicher Schichtsalat:

Zutaten:

75 g Quinoa



50 g vorgekochte Linsen



oder Kichererbsen



Gekochte Rote Beete



1/2 Avocado



Kimchi oder Sauerkraut



Blattsalat nach Wahl



nach Wahl Tomate, Gurke, Lauchzwiebeln



nach Belieben



Zubereitung:

1. Zunächst den Quinoa gut mit heißem Wasser abspülen und in einem Topf garen lassen, bis er bissfest ist. Anschließend kann das Pseudo-Getreide pur verwendet oder ähnlich wie beim Couscous-Salat mit geschnittenen Lauchzwiebeln , Tomaten und Gurken verfeinert werden.



, Tomaten und Gurken verfeinert werden. 2. Das Gemüse abwechselnd in ein verschließbares Glas schichten und anschließend noch ein Dressing aus Leinöl, Apfelessig, Kokoszucker, Salz, Pfeffer und Kräutern zubereiten.



3. Das Dressing dann am besten in ein verschließbares Einmachglas füllen und vor dem Verzehr über den Salat geben. Dann nur noch gut mischen und fertig ist ein gesundes und nahrhaftes Mittagessen.







Unsere Autorin Eva-Maria Dillitz betreibt einen eigenen Blog zum Thema „Gesund essen und leben“. Dort gibt es weitere Rezepte: sunfoodstories.com.



Lesen Sie auch: