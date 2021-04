Mehr Betreuungsplätze: Der Anbau am Kindergarten Baindlkirch ist fertig

Plus Der Kindergarten im Rieder Ortsteil ist künftig dreigruppig. Die offizielle Einweihung wird im Sommer mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Der Anbau an den Kindergarten in Baindlkirch, der trotz Corona im April letzten Jahres begonnen wurde, ist nun fertig gestellt. Bereits vergangene Woche sind die Kindergartenkinder mit Sack und Pack in ihr neues Domizil eingezogen. "Diese Einweihung ist etwas ganz Besonderes", freute sich Bürgermeister Erwin Gerstlacher, der selbst Hand angelegt hatte. "Ich bin es schon gar nicht mehr gewohnt, eine Rede zu halten." Sehr bedauerlich fand er, dass "dieses Vorzeigeobjekt nicht gebührend eingeweiht werden kann". Dies wird aber im Sommer mit einem Tag der offenen Tür nachgeholt. Besonders hob er hervor, dass die veranschlagten Baukosten mit 900.000 Euro nahezu eingehalten worden waren. Davon werden rund 470.000 Euro gefördert.

Lachend nahm die stellvertretende Leiterin des Kindergartens, Sybille Bayer, von den Planern Frank Kühne und Tobias Monninger vom Friedberger Architekturbüro Fußner und Kühne einen Korb mit Süßigkeiten entgegen. "Es war schon eine schwierige Zeit mit Corona und dem Umbau", blickt sie zurück. "Aber jetzt freue ich mich auf die Ära des dreigruppigen Kindergartens." Geräumig und hell sind die neuen Räume. "Da macht es Spaß, sich in dem Gebäude aufzuhalten", freuen sich die Kindergärtnerinnen Edit Magyar, Monika Krapf, Lisa Steer, Theresa Bradl und Praktikantin Anna Gioggenbach zusammen mit Leiterin Petra Damm.

In Ried bekommen alle Kinder einen Betreuungsplatz

Pfarrer Anton Brandstetter übernahm die Segnung des Anbaus. Er machte auch darauf aufmerksam, dass das Wort "Kindergarten" von den Amerikanern adaptiert wurde. "Sie finden das Wort wohl so schön", mutmaßte er. Sieglinde Kistler, die kurzfristig die Organisation der Feier übernommen hatte, hatte ökologisch abbaubare Luftballone besorgt, die sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen in den Himmel steigen ließen. "Stellvertretend auch für die Kinder, die heute nicht da sein können", sagte sie. Befestigt an den Ballonen waren Karten der Kindergartengruppen wie die "Löwen" oder die "Goldfische" mit den besten Wünschen.

Somit haben also in der Gemeinde Ried nun alle Kinder einen Betreuungsplatz. "Dies ist mir sehr wichtig", sagt Gerstlacher, der so seinem Ziel, die familienfreundlichste Gemeinde im Landkreis zu werden, wieder ein Stück näherkommt. Ried hat nämlich nach der Fertigstellung zwei gut ausgebaute Kinderhäuser in Ried und Baindlkirch. Nach dem Anbau stehen in Krippe und Kindergarten insgesamt zehn Gruppen und 211 Betreuungsplätze zur Verfügung.

