Mehr Busse und Bahnen zur Landesausstellung

Das Angebot wird in Friedberg ab Fronleichnam deutlich ausgeweitet

Die Veranstalter der Landesausstellung gehen trotz des verspäteten Beginns von einem regen Zulauf in diesem Jahr nach Friedberg und Aichach aus. Deshalb wurde die Anregung aufgegriffen, auf der Paartalbahn zwischen Augsburg und Aichach und für den Innerortsverkehr in Friedberg nun auch an den Wochenenden attraktive, schnelle und pünktliche Verbindungen mit Bus und Bahn anzubieten.

So werden ab Donnerstag, 11. Juni ( Fronleichnam) bis zum 1. November die Züge der Paartalbahn auch samstags sowie an Sonn- und Feiertagen im Halbstundentakt verkehren: ab Augsburg zwischen 8.45 Uhr und 19.45 Uhr und ab Aichach zwischen 9.43 und 20.43 Uhr. Damit kann schnell zwischen den beiden Städten und auch dem Hauptbahnhof in Augsburg gependelt werden.

Zusätzlich fahren die Stadtbusse mit den Linien 200 und 201 zwischen dem P+R-Platz in Friedberg-West und der östlichen Ludwigstraße (Garage Ost und Stadthalle) auch sonntags viermal pro Stunde tagsüber, mit den jeweiligen Anschlüssen an Straßenbahn und Zug.

Über die Paartalbahn werden zudem alle Regionalexpresszüge nach und von München angebunden. Letztere verkehren auch an Wochenenden halbstündlich.

Innerhalb Friedbergs sind nach wie vor alle Ziele als Kurzstrecke erreichbar, es ist nur 1 Streifen der Streifenkarte zu entwerten. Mit allen Tagestickets im AVV und den Regionaltickets der Bahn können auch die Busse und Straßenbahnen benutzt werden. Details gibt es über das Kundencenter des AVV, die App des AVV oder im Internet (www.avv-augsburg.de).

Die Initiative für die Ausweitung des Busverkehrs ging vom Landkreis Aichach-Friedberg im Rahmen der Organisation der Landesausstellung aus.

Das Busangebot sollte an das temporär verbesserte Angebot auf der Paartalbahn angepasst werden. In Friedberg erfolgt dies über ein Zusatzangebot des AVV. In Aichach wird es einen kostenlosen Shuttlebus geben. Die zusätzlichen Busse in Aichach und Friedberg werden komplett vom Landkreis finanziert. Die zusätzlichen Züge der BRB finanziert die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG). Die Anregung für die zusätzlichen Züge kam ursprünglich vom Fahrgastverband Pro Bahn. (FA)

