Mehr Straftaten im Wittelsbacher Land

Die Polizei meldet eine Steigerung gegenüber 2017 um mehr als fünf Prozent, aber auch eine höhere Aufklärungsquote und weniger Wohnungseinbrüche. Ein Gewaltopfer hatte Glück

Von Christian Lichtenstern

Die Zahl der Straftaten im Landkreis ist 2018 gegenüber dem Vorjahr um über fünf Prozent oder 165 Fälle gestiegen. Die 3310 Straftaten seien aber der zweitniedrigste Wert im Vergleich der vergangenen zehn Jahre. Das teilte gestern das Polizeipräsidium Schwaben-Nord bei der Präsentation der Kriminalstatistik mit. Die Aufklärungsquote im Wittelsbacher Land habe sich gleichzeitig von 62,7 Prozent (2017) auf 65,3 Prozent verbessert. Noch eine gute Nachricht: Im Landkreis wird weniger eingebrochen als früher. 49 Wohnungseinbrüche verzeichnete die Polizei 2018. 2015 waren es mit 104 mehr als doppelt so viele gewesen. Bereits 2016 und 2017 (55 Einbrüche) sanken die Zahlen deutlich. Zum Einsatzgebiet des Präsidiums gehören Stadt und Kreis Augsburg sowie die Kreise Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries.

Mit den 3310 Straftaten und der Steigerung von exakt 5,2 Prozent liegt die Zunahme über der Bevölkerungsentwicklung im Landkreis im gleichen Zeitraum. 2017 konnte die Polizei noch einen deutlichen Rückgang melden. Damals sank die Zahl der Fälle – trotz gestiegener Einwohnerzahlen – gleich um acht Prozent gegenüber 2016. In der Statistik sind auch Verstöße nach dem Aufenthalts- beziehungsweise Asylverfahrensgesetz eingerechnet, die im Zusammenhang mit den Zuwanderern im Landkreis stehen. Die blieben aber 2018 mit 84 Fällen nahezu konstant.

Mit über 65 Prozent werden knapp zwei Drittel aller im Landkreis verübten Straftaten von der Polizei aufgeklärt. Damit liegen die beiden Inspektionen in Aichach und Friedberg und die weiteren Dienststellen wie zum Beispiel die Kripo im Schnitt der vergangenen Jahre. Die beste Quote erreichte die Polizei 2017 als fast 71 Prozent der Straftaten aufgeklärt werden konnten.

Im Verhältnis zur Zahl der Einwohner wurden im nördlichen Teil des Landkreises besonders viele Straftaten im Stadtgebiet von Aichach sowie im Gemeindegebiet von Affing und Baar begangen. Im Landkreissüden hatte die Polizei im Verhältnis zur Einwohnerzahl besonders oft in Friedberg, Dasing und Eurasburg zu tun. Dahinter folgten, Mering und Kissing. Insgesamt lag im Landkreis die sogenannte Kriminalitätsbelastung – also die Zahl der pro 100000 Einwohner bekannt gewordenen Straftaten – bei rund 2500 und damit um 4,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Aichach lag die Kriminalitätsbelastung bei 2172 (2017: 2031), im Gebiet der Polizeiinspektion Friedberg bei 2659 (2017: 2581). Die Zahlen aus dem Wittelsbacher Land liegen damit deutlich unter dem bayernweiten Schnitt von 4889.

Hier tauchen zwei Fälle in der Statistik der Polizei auf – beide wurden aufgeklärt. In einem Fall ist der Täter im Februar vor dem Augsburger Landgericht wegen versuchten Totschlags zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 34-Jährige Nigerianer stach laut Urteil im Mai 2018 einen Mitbewohner, der ebenfalls aus dem afrikanischen Land stammt, nach einem Streit ums Essen in einer Aichacher Asylunterkunft mit einem großen Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge nieder (wir berichten). Die Tat geschah mit solcher Wucht, dass das Messer laut einer Rechtsmedizinerin mindestens sechs Zentimeter tief in den Rücken des heute 36-jährigen Opfers eindrang. Der Notarzt rettete den schwer verletzten Mann gerade noch vor dem Tod. "Bayern und Lokalteil Augsburg Seiten 11 und 36

