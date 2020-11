vor 49 Min.

Mehr als 1000 Liter pro Tag: In Merching ist jetzt Schluss mit Mosten

Plus Das Erntejahr neigt sich dem Ende zu, und der Merchinger Obst- und Gartenbauverein zieht Bilanz. Eine Obstsorte setzt sich als neuer Trend durch.

Von Christina Riedmann-Pooch

Neun Tage Mosten mit durchschnittlich mehr als 1000 Liter Saft pro Tag - Jürgen Falkner, Vorsitzender des Merchinger Gartenbauvereins, ist mit der Mostsaison 2020 hochzufrieden. Besonders die neue Maschine habe sehr vieles vereinfacht und sehr effizient gestaltet, das Technikteam um Hans Fabian und Karl Schimpfle habe gute Vorarbeit geleistet, blickt Falkner zurück.

Besonders einen Run auf Quittensaft gab es in diesem Jahr, der verdünnt oder gemixt als Saft getrunken, oder zu Gelee, Marmelade oder Quittenbrot verarbeitet werden kann. Quittensaft wurde nicht nur viel an den beiden eigens angesetzten Terminen gepresst, sondern auch zum Kauf nachgefragt. Obwohl der Gartenbauverein selbst über zwei Quittenbäume verfügen kann, konnten nicht alle den gewünschten Saft ergattern: „So viel Saft hätten wir in diesem Jahr gar nicht bereitstellen können“, bekräftigt Falkner. Seit Ende August bis Ende Oktober standen Jürgen Falkner, Karl Schimpfle, Albert Müller und der jugendliche Schüler Simon Rohte jeden Samstag in der Mosterei. Besonders die Unterstützung von vielen Fans und Helfern, die das Team bestens mit Butterbrezen, Kuchen und anderen Leckereien versorgten, ließ die Arbeit leicht von der Hand gehen -Gewichtsabnahme sei trotz der körperlich schweren Arbeit unmöglich gewesen, sagt der Vorsitzende.

Viele zufriedene Kunden in Merching

Die Termine waren in diesem Jahr noch schneller ausgebucht als sonst - Grund sei neben der Ernte wohl nicht zuletzt die diesjährige Pause in der Schmiechener Mosterei gewesen, mutmaßt Falkner. Auch das durch Corona notwendige Hygienekonzept sei gut angenommen worden: So lag die Warenannahme und Abrechnung in einer Hand -angeliefert wurde das Obst jeweils frühmorgens, abgeholt konnte der flüssige Saft am Nachmittag werden. Der allererste Termin war natürlich wieder, die Äpfel des Kindergartens in schmackhaften Saft zu verwandeln - diesmal leider ohne Besuch der Kinder in der Mosterei. Aber immerhin konnten der Merchinger Bauhof und Vertreter des Gartenbauvereins den Kleingruppen der Kinder, die zeitlich versetzt den Garten besuchten, bei der Ernte im Klostergarten helfen. Selbst Kindergarteneltern hätten in diesem Jahr wegen Corona-Auflagen nicht mithelfen können, erzählt Falkner.

Der Gartenbauverein Merching bereitet sich auf das Mosten vor: Hans Fabian (rechts) und Karl Schimpfle beim Überprüfen der Maschinen. Bild: Christina Riedmann-Pooch

Merchinger Apfeltrester für die Wildtiere

Doch ein wenig Tradition müsse auch in diesem besonderen Jahr gewahrt bleiben unterstreicht Falkner: Denn der Gartenbauverein presst traditionell den Saft für das Haus für Kinder unentgeltlich. Neben vielen zufriedenen Kunden, die wieder gut mit ihren Saftvorräten über den Winter kommen, freuten sich auch die Förster über das gute Mostjahr: Sie konnten wieder mit Apfeltrester, dem Rest, der beim Apfelpressen übrig bleibt und gern zur Wildfütterung verwendet wird, bestens versorgt werden.

Wie es im kommenden Jahr - insbesondere mit dem Mosterei-Standort - weitergeht, wird der Gartenbauverein rechtzeitig, bis etwa Pfingsten, bekannt geben. Im Moment bekommt die Mosterei erst einmal ihren wohlverdienten Winterschlaf: Gemeinsam haben alle wieder viel leisten können.

