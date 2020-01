Mehrere Unfälle auf der A8 Richtung München: Stau bis Adelzhausen/Dasing

Gestern Unfälle, heute wieder. Das Problem ist nicht die Sonne. Das Problem ist das fehlende Tempolimit in Verbindung mit Menschen, die sich in ihre übermotorisierten Firmenwagen setzen und ohne Hirn und Abstand nach München fahren.

Wer keine Zeit hat soll früher losfahren, spätestens ab der Einmündung von der B471 steht man da eh täglich.

Da bringt das Dichte auffahren nichts morgens, ist aber trotzdem jeden Tag bei Geschwindigkeiten über dem Richttempo zu sehen. Wenn das die Leute nicht kapieren muss halt ein Limit her. Und auf der A8 kapieren sie es halt einfach nicht.



Antworten Melden Permalink