Mehrfamilienhaus ist Kissinger Räten zu massiv

Ein auf diesem freien Grundstück an der Buchenlandstraße geplantes Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen wurde als zu massive Bebauung, die sich nicht in die Umgebung einfügt, abgelehnt.

Plus Der Kissinger Bauausschuss lehnt die Bauvoranfrage für einen Komplex mit sieben Wohnungen in der Buchenlandstraße ab. Einem anderen größeren Baukomplex wurde jedoch zugestimmt.

Von Heike John

Als "absolut unpassend" für das ruhige Wohngebiet in der Buchenlandstraße lehnte der Kissinger Bau- und Werksausschuss die Bauvoranfrage zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohnungen und einer Tiefgarage ab. Aus Sicht der Verwaltung, darunter auch die neue Mitarbeiterin im Bauamt Melanie Morhart, ist die geplante Bebauung für dieses Areal, das sich in einem Bereich ohne Bebauungsplan befindet, viel zu massiv.

Das Gebäude soll mit zwei Vollgeschossen, einer Firsthöhe von 10,85 Metern und mit den Maßen 9,99 Meter auf 28,91 Meter errichtet werden. Die benötigten 14 Stellplätze werden zur einen Hälfte in einer Tiefgarage, zur anderen Hälfte oberirdisch nachgewiesen. Genau daran stieß sich Bauamtsleiter Alfred Schatz besonders. „Die Parkgarage ist dort, wo nebenan die Nachbarn im Garten ihre Freizeit verbringen, das passt absolut nicht rein“, findet er.

Kissinger Bauamtsleiter beendet die Diskussion

Auch Franz-Xaver Sedlmeyr (CSU) sprach sich gegen eine solch massive Bebauung des Grundstücks aus. Ludwig Asam (Grüne) fragte jedoch nach, ob man sich dabei nicht an der deutlich höheren Bebauung an der Schulstraße orientieren müsse. Dies verneinte Alfred Schatz mit dem Hinweis auf andere Verhältnisse in diesem Wohngebiet an einer Stichstraße.

Auch Katharina Eigenmann (Grüne) teilte die Auffassung der Gemeinde, dass sich das Gebäude in die Art und Weise der umliegenden Bausubstanz nicht einfüge, sondern eher als Fremdkörper wahrgenommen werde. Zudem sei die Abstandsflächensatzung der Gemeinde nicht eingehalten worden. Welche Fragen hat denn der Bauplaner oder Bauherr vorab für die Bauvoranfrage gestellt?“, wunderte sie sich. „Wir haben klare Handhabe es abzulehnen, weil die geplante Bauanlage sich nicht in die Umgebung einfügt“, so beendete der Bauamtsleiter die Diskussion und dieser Absage schlossen sich alle einstimmig an.

Anders verhielt es sich mit dem Antrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten, drei Garagen und sechs Stellplätzen in der Bahnhofstraße 93. Diesem Bauvorhaben wurde bereits in der Sitzung im Juni vergangenen Jahres das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Der Kreisbaumeister war damals allerdings mit der Gebäudehöhe und den Wandhöhen nicht einverstanden. Auf seine Vorgabe hin wurde die Planung mit einem versetzten Pultdach versehen. An der Grundfläche wurden jedoch keine Veränderungen vorgenommen. Nachdem die geforderten neun Stellplätze ebenfalls nachgewiesen werden können, steht dem Bau des Mehrfamilienhauses nichts mehr im Wege. Katharina Eigenmann (Grüne) regte lediglich an, als Gemeinde gestalterisch auf ein Ortsbild mit viel Grün zu achten. „Ein Baum wäre dort schön“.

