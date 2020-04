vor 54 Min.

"Mein Lokal, dein Lokal": Goldener Stern holt den Goldenen Teller

Plus Bei der TV-Show "Mein Lokal, dein Lokal" von Kabel Eins siegt das Traditionsgasthaus Goldener Stern aus Friedberg-Rohrbach gegen vier Restaurants aus Augsburg.

Von Sabine Roth

Am Freitagabend hat das Wochenfinale der Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins viele mitfiebern lassen. (Hier ist die Folge online zu sehen) Insgesamt fünf Wirte lieferten sich in der vergangenen Woche in der Sendung ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Darunter waren aus Augsburg der Haunstetter Hof mit Serviceleiter Dominic Leue, das Gasthaus Zum Schober mit Wirtin Ketevan Duduchava, das fleischlose Lokal Nude mit Daniel Debus, das Ofenhaus beim Gaswerk in Oberhausen mit Tobias Emminger – und als Einziges aus dem Umland das Restaurant Goldener Stern aus Rohrbach mit Sous-Chef Markus Peller. Gedreht worden war bereits im Januar.

Doch wo schmeckte es den Testessern der beteiligten Lokale am besten? Und wer überzeugte letztendlich bei Promi-Koch und Wahlösterreicher Mike Süsser mit seinen angebotenen Speisen, dem Ambiente und der Küche? Spannender hätte das Finale nicht sein können. Das Ofenhaus war bereits am Dienstag dran und hatte mit 39 Punkten die Messlatte sehr hoch gesetzt. „Der Markus ist mein größter Konkurrent“, sagte Ofenhauswirt Tobias Emminger über den Goldenen Stern in Rohrbach. Das ist das Besondere am Goldenen Stern in Friedberg-Rohrbach Für Chefkoch Stefan Fuß und seinen Sous-Chef Markus Peller zwar eine große Herausforderung, doch sie waren überzeugt: „Wir holen die Trophäe nach Rohrbach. Wir schaffen das!“ Drei Trümpfe hatten sie für ihr Lokal im Ärmel: lebendig, leidenschaftlich und liebenswert. „Wir geben jeden Tag unser Bestes und sind erst glücklich, wenn der Gast zufrieden ist“, sagt Peller, der auch der Schwager von Stefan Fuß ist. Freuen sich riesig über den Sieg in der Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal: Stefan Fuß mit seiner Frau Susanne und den Kindern Marie und Alexander. Bild: Sabine Roth Und die Anstrengungen haben sich gelohnt. Mike Süsser war angetan von dem beschaulichen Gasthaus in Rohrbach, 15 Kilometer südöstlich von Augsburg. Hier treffe bayerische Tradition auf Fine Dining, meinte Süsser. „Wirtshausniveau, aber sehr modern. Hier wird Altes mit Neuem perfekt eingebunden“, freute sich der Promi-Koch. Er nennt es liebevoll „Wirtshaus 4.0“. Lob von Mike Süsser für Lokal in Friedberg: "Toll gekocht" Süsser durfte einen Blick in die moderne Küche werfen und auch selbst Hand anlegen. Nicht nur die Optik im Lokal überzeugte den Promi-Koch und die Mitstreiter, die sich sofort wohlgefühlt haben und das Ambiente als „Wohnzimmeratmosphäre“ bezeichnet hatten, auch die gebotenen Menüs waren geschmacklich nicht zu übertreffen. Mike Süsser fand keinen Fehler und musste sich zurücklehnen: „Ich kann nur sagen, toll gekocht und geschmacklich perfekt. Das ist Handwerk vom Feinsten.“ Wer jetzt Appetit bekommen hat: Seit Kurzem bietet der Goldene Stern auch Essen zum Abholen – und packt Picknickkörbe. Das könnte Sie auch interessieren: Das Gasthaus Goldener Stern ist ihr Leben

