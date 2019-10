00:31 Uhr

Mensch und Tier als erfolgreiches Team

Herbstprüfung beim Schäferhundeverein in Friedberg. Einmal gibt es fast die volle Punktzahl

Nur Mitglieder bildeten das Starterfeld bei der Herbstprüfung des Schäferhundevereins Friedberg. Diese war auch erste Qualifikation für die überregionalen Veranstaltungen im nächsten Jahr. Prüfungsleiter Andreas Vachenauer und Leistungsrichter Christian Müller durften neun Teams bewerten. Ganz früh am Morgen und in dicken Nebelschwaden gehüllt, machten sich die beiden Fährtenleger Hermann Weiß und Christian Ruile auf den Weg um die Fährten des Tages zu legen. Irene Langer war mit ihrer Hovawart-Hündin die erste Starterin an diesem Tag, Debbi vom Zehnergarten absolvierte die Fährten-Prüfungsstufe 1 (FPR1) mit 97 Punkten. Marietta Micheler mit ihrer Schäferhündin Waila vom Ecknachtal sicherte sich die höchste Bewertung dieses Tages in der Prüfungsstufe FPR3 mit 99 von 100 Punkten. Harald Zahn startete mit seinem Tervüren Atento de la Hacienda Pura Vida in der Prüfungsstufe Fährtenhund 1 (FH1) und erreichte 93 Punkte. Einmal mehr überzeugte Lokalmatador Sabrina Olbrich mit ihrer Belize vom Haus Cokasa in ihrer Prüfungsstufe FH1 mit 98 Punkten. Sie wird in zwei Wochen an der bayerischen Fährtenhund-Meisterschaft in Neukenroth/Oberfranken die Friedberger Farben vertreten.

In der Prüfungsstufe Fährtenhund 2 erziehlte Hannelore Obermair-Gerster mit Elly von der Glana 98 Punkte, dicht gefolgt von Christian Danhofer mit Page vom Haus Pixner, die 95 Punkte erreichten. Eine weitere Prüfungsvariante an diesem Tag waren die Vielseitigkeitsprüfungen IGP2 und IGP3. Hier wird in drei Abteilungen, Fährte, Unterordnung und Schutzdienst, geprüft, je Abteilung gilt es 100 Punkte zu erzielen. Ziel dieser Prüfungen ist es, anhand der erreichten Punkte eine Wertmarke zu haben, um nervenstarke, ausgeglichene und gesunde Hunde zur Zucht zu empfehlen und sich natürlich für weitere Prüfungen zu qualifizieren. Siggi Paintner mit Falko von der Fuchsbergkuppe erreichte in der IGP2 260 von 300 Punkten. Andrea Bader mit Holly von der Glana in der IGP3 244 Punkte, Armin Kramer mit Hombre von Prevent in der IGP3 262 Punkte. (FA)

