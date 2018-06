20:06 Uhr

Menschenskulpturen am Trimm-dich-Pfad bei Bachern

Spaziergänger erleben am Sonntag im Wald bei Bachern eine Überraschung. Wie die neueste Aktion der Künstlerin Rose Maier Haid ankommt

Von Ute Krogull

„White Party“ nennen sie schicke Veranstaltungen, bei denen die Gäste den Dress Code „Weiß“ unterliegen. Und der herrschte auch bei der neuesten Aktion der Künstlerin Rose Maier Haid. Eine Party war es allerdings nicht, sondern ein Waldtheater der besonderen Art – Erlebnis für alle Spaziergänger, die am Sonntagnachmittag den Trimm-dich-Pfad bei Bachern entlang schlenderten. Wie war es dazu gekommen?

Mit ihren Menschenskulpturen setzt die Friedbergerin seit einigen Jahren ihr Projekt der Skulpturenpfade fort. Denn das wirkliche Kunsterlebnis, findet sie, sei nicht, Kunst zu konsumieren, sondern selber Kunst zu machen – in diesem Fall sogar Kunst zu werden. Bei den Teilnehmern kommt das gut an. Mal in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen sei ein Gewinn, meint Georg Lange, der mit Mozart-Perücke auf einem Baumstumpf steht. Gerhard Stachulla sieht den Reiz in den Zuschauern und ihren Reaktionen.

Was ist der Reiz?

Schon zum dritten Mal ist er mit von der Partie – und hat sehr unterschiedliche Reaktionen erlebt. So habe ihm auch schon jemand den Vogel gezeigt. Das tut an diesem Tag niemand. Die Spaziergänger, die nach dem mittäglichen Regenguss auftauchen, sind alle angetan von dem, was sie erleben. „Ist das hier jeden Sonntag“, fragt ein Augsburger, der eigentlich nur eine ruhige Runde drehen wollte. Andere sind jedoch extra wegen des Waldtheaters gekommen, so ein Damen-Trio aus Sirchenried, das dafür seine wöchentliche Walking-Runde auf den Sonntag verlegt hat. „Eine schöne Aktion“, finden Thomas Gerstlacher und Astrid Simon aus Bachern. „Das braucht viel Körperbeherrschung.“

Ganz in Weiß...

Familie Menhard aus Zillenberg sucht nach Oma und Enkelin, die beide mitmachen, und Josef Menhard singt seiner Ehefrau den alten Schlager „Ganz in Weiß...“ vor. Sehr romantisch, doch sie darf nicht mit der Wimper zucken. Eine Stunde lang ist absolute Regungslosigkeit angesagt – zumindest, wenn jemand hinschaut. Franziska Goldschmitt und Michelle Lindner halten das gut durch – außer als die Mücken kommen. „Das war wirklich nervig“, sagen die beiden im Nachhinein.

Auch Jogger waren zur Teilnahme aufgerufen. Mit Bewegung und Farbe sollten sie einen Kontrast zu den reglosen weißen Statuen setzen. Allzu viele können sich am Sonntagnachmittag zwar nicht aufraffen, doch wer dabei war, dem hat es Spaß gemacht. Die Stimmung ist für Spaziergänger und Teilnehmer ohnehin eine ganz Besondere: Die klare Luft nach dem Regen, der Duft nach Holz und Kräutern, die Sonnenstrahlen, die immer stärker durchbrachen, Vogelgezwitscher und bunter Schmetterlinge tragen das Ihre zu dem Gesamtkunstwerk bei.

Initiatorin Rose Maier Haid, die wegen des Gewitters sehr um den Erfolg gebangt hatte, war denn nach Abschluss des Theaters auch glücklich. Wie seit einigen Jahren Tradition, möchte sie die Menschenskulpturen am 8. August, dem Tag des Augsburger Friedensfestes, wieder in der Friedberger Innenstadt platzieren, dann als Künstler mit ihren Staffeleien. Aber sie hofft auch, dass sich das Projekt von Friedberg ausbreitet – am besten in alle Welt.

Bildergalerie

Bilder von der Aktion finden Sie unter www.friedberger-allgemeine.de/friedberg

Themen Folgen