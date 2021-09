9000 Euro Schaden wegen missachteter Vorfahrt

Eine Autofahrerin will von Merching auf die Staatsstraße abbiegen, dabei kracht sie mit einem Pkw zusammen. Sie hatte dem Fahrer die Vorfahrt genommen.

In Merching sind auf der Staatsstraße am Donnerstag zwei Autos zusammengekracht. Laut Polizei wollte eine 69-jährige Ford-Fahrerin von Merching kommend auf die Staatsstraße abbiegen. Dort fuhr gerade ein 47-Jähriger mit einem Skoda in Richtung Mering. Die Frau missachtete seine Vorfahrt, und beide stießen zusammen.

Merchinger Feuerwehr sichert Unfallstelle

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Schaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall war das Auto des Mannes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Merching abgesichert. (AZ)