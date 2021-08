Merching

Alkohol und Müll: Jugendliche benehmen sich auf Merchinger Spielplatz daneben

Eltern beschweren sich, dass Jugendliche sich in Merching auf dem Spielplatz neben dem Bauhof danebenbenähmen.

Plus Eltern von kleinen Kindern sehen auf dem Spielplatz neben dem Bauhof in Merching Probleme. Es gibt auch Gerüchte über Drogen. Wie die Gemeinde reagiert.

Von Philipp Schröders

Der Spielpatz neben dem Bauhofgelände in Merching ist nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Jugendlichen beliebt. Das Areal an der Steindorfer Straße umfasst neben Spielgeräten auch weitläufige Rasenflächen, einen Bolzplatz und eine kleine Skateranlage. Jedoch bereiten die Jugendlichen vor Ort in den Augen der Eltern der kleineren Kinder Probleme. Die Erwachsenen beobachten, dass die jungen Leute über die Stränge schlagen.

