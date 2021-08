Brennender Traktor: Polizei sucht weiter nach Täter oder Täterin

Ein Traktor wird in Merching gestohlen und steht später brennend neben der B2. Die Polizei hofft auf Zeugen. Es ist eine Belohnung ausgesetzt.

Ein Traktor ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der B2 auf einer Baustelle zwischen Merching und Steinach vollständig ausgebrannt. Das Fahrzeug war laut der Polizei zuvor gestohlen worden. Es stammte von einem Verkaufsgelände in der Straße Am Lerchenberg in Merching. Die Polizei sucht immer noch nach dem Täter. Inzwischen ist eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr der Täter oder die Täterin zunächst auf der B2 in Richtung Steinach, bevor der Traktor nach rund 500 Metern nach links von der Fahrbahn abkam und dabei offenbar mit dem Schnellwechselrahmen - das ist die Halterung zur Schaufelaufnahme - stark aufprallte. Hierbei könnte sich der Fahrer oder die Fahrerin verletzt und eventuell Prellungen oder Schnittwunden davongetragen haben.

Traktor wird nach Unfall noch zur Baustelle neben der B2 gefahren

Danach wurde der Traktor noch bis zur genannten Baustelle kurz vor dem Ortseingang Steinach bewegt. Hier geriet er dann in Brand. Unklar ist, ob der Traktor vorsätzlich angezündet wurde oder ein technischer Defekt als Folge des vorangegangenen Unfalls das Feuer entfachte.

So sah der Traktor aus, als er noch nicht beschädigt war. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Traktor in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der B2 gesehen haben. Eventuell sind auch Personen aufgefallen, die Sonntag nach 2 Uhr mit frischen Verletzungen - Schnittwunden, Prellungen, Stauchungen, blaue Flecken etc. - nach Hause gekommen sind oder deswegen ärztlich behandelt werden mussten.

Gestohlener Traktor steht brennend auf Baustelle: Polizei sucht nach Zeugen

Für Hinweise, die zur Klärung des Falles beitragen, ist mittlerweile über das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt worden. Der Geschädigte stellt weitere 1000 Euro in Aussicht. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (schr-)