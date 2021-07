Bürgermeister Luichtl: Blaualge im Mandichosee "wird nie verschwinden"

Plus Nach dem Tod eines Hundes ist die giftige Blaualgengattung Tychonema ist erneut im Mandichosee nachgewiesen worden. Wie die Gemeinde Merching damit umgeht.

Die giftige Blaualge Tychonema ist wieder im Merchinger Mandichosee festgestellt worden. Die Untersuchung war veranlasst worden, weil ein Hund nach dem Besuch der Lechstaustufe 23 gestorben war. Das Landratsamt verhängte zeitweise ein Badeverbot. Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl geht davon aus, dass dieses Problem die Gemeinde auch in Zukunft beschäftigen wird.