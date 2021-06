Merching

02.06.2021

D'Paartaler Trachtler planen ein Fest für die Merchinger

Plus Die Vorbereitungen für das Fest der Merchinger Paartaler laufen an. Was die Trachtler für 2022 planen und warum sich alle doppelt darauf freuen.

Von Christina Riedmann-Pooch

Es ist zwar noch ein Jahr hin, doch dann soll in Merching wieder richtig gefeiert werden. Die D'Paartaler Trachtler werden 100 Jahre alt. Das Miteinander von "Jung und Alt" steht bei dem geplanten Fest im Vordergrund. "Wir sind hoffnungsfroh, dass das wieder das erste große Fest nach Corona wird", sagt Matthäus Schiffmann, Mitglied im Festausschuss der D'Paartaler. Schiffmann ist auch im Vorstand der Merchinger Burschen und hat hautnah erlebt, wie es sich anfühlt, wenn ein so großes Fest nicht stattfinden kann.

