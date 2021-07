Daniel-Arnold-Förderpreis wird bald verliehen

Plus Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Daniel-Arnold-Förderpreis 2020 nicht vergeben werden. Nun steht ein neuer Termin fest.

Coronabedingt konnte 2020 der Merchinger Daniel-Arnold-Förderpreis, der für besondere sportliche Leistungen vergeben wird, nicht verliehen werden. Voraussichtlich am 1. August soll dies nun nachgeholt werden. Dafür sprach sich der Kulturausschuss in Absprache mit dem Merchinger Gemeinderat aus.