Merching

vor 19 Min.

Darum stinkt es am Mandichosee bei Merching

Am Mandichosee wird so einiges ans Ufer geschwemmt. Besucher beschweren sich über Gestank.

Plus Nach den Blaualgen vermiest nun der Gestank am Mandichosee den Besucherinnen und Besuchern das Badevergnügen. Wie die Wasserproben ausfallen.

Es riecht verfault und am Uferrand sind bräunlicher Schlamm und Gestrüpp zu sehen. "Mir vergeht hier die Lust zum Schwimmen", sagt ein Badegast, der sich eigentlich kurz am Mandichosee bei Merching abkühlen wollte. Draußen auf dem See sind einige mit ihren Stand-up-Boards und Surfbrettern unterwegs. Sie stört es nicht so sehr, wenn am Uferbereich Schwemmgut zu faulen beginnt. "Das müsste man doch einfach mal aufräumen, warum unternimmt hier niemand etwas", sagt eine andere Frau, die mit dem Rad zum Kiosk an die Staustufe 23 gekommen ist.

