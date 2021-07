Merching

12:02 Uhr

Die giftige Blaualge am Mandichosee ist zurück

Nach dem Tod eines Hundes hat das Gesundheitsamt am Mandichosee ein Badeverbot verhängt. Trotz Bestätigung der giftigen Blaualgen wird das Verbot im Laufe des Freitags wieder aufgehoben.

Plus Wieder ist ein Hund an der Lechstaustufe 23 gestorben. Das Landratsamt hat nun die gefährliche Blaualgen-Gattung Tychonema in Gewässerproben festgestellt. Wie geht es weiter?

Von Gönül Frey und Heike Scherer

Die giftige Blaualge Tychonema sorgt seit dieser Woche wieder für Ausnahmezustand am Merchinger Mandichosee, auch bekannt als Lechstaustufe 23. Wie berichtet, starb ein Hund nach dem Besuch des Gewässers. Daraufhin verhängte das Landratsamt Donnerstag und Freitag erst einmal ein allgemeines Badeverbot. Parallel schickte das Gesundheitsamt eine Gewässerprobe ins Labor. Von Anfang an deutete einiges darauf hin, dass die giftige Blaualge Tychonema zurück ist. Schon einmal fiel dieser 2019 beinahe die komplette Badesaison zum Opfer, drei Hunde starben damals. Im vergangenen Jahr hingegen gab es kein massenhaftes Vorkommen und das Landratsamt Aichach-Friedberg beschränkte sich auf entsprechende Warnhinweise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen