Merching

vor 35 Min.

Dieb bricht in Bauhof ein und nimmt Elektroartikel mit

In Merching wird in den Bauhof eingebrochen. Der Täter nimmt Elektroartikel mit und richtet einen Sachschaden an.

Ein unbekannter Einbrecher ist in den Bauhof in Merching eingestiegen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 16.45 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr. Der Einbrecher habe Elektroartikel gestohlen, die einen Wert im unteren dreistelligen Bereich haben, heißt es von der Polizei. Der Sachschaden durch den Einbruch liegt etwa bei 250 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

