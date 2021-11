Merching

vor 1 Min.

Dringende Arbeiten im Haus für Kinder sollen endlich erledigt werden

Bei Starkregen dringt beim Kindergarten in Merching Nässe ein. Die Reparatur des Dachs zählt zu den dringend anstehenden Arbeiten.

Plus Neue Böden, ein Anstrich für die Fassade und vor allem ein dichtes Dach - im Merchinger Kinderhaus gibt es einiges zu tun.

Von Christine Riedmann-Pooch

Der Gemeinderat Merching sprach sich in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, rund 32.000 Euro für Investitionen im Haus für Kinder Merching zu bewilligen. Das sind zwei Drittel der Gesamtkosten, die in nächster Zeit in die Einrichtung fließen. Insgesamt sollen für die Einrichtung 2022 rund 49.000 Euro ausgegeben werden, wie Kirchenverwalter Josef Oberhuber meldete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen