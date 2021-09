Ermittlungen gegen Golf-Fahrer nach Unfall beim Abbiegen

Mit Alkohol im Blut wurde ein Autofahrer in Merching in einen Unfall verwickelt. Die Ermittlungen der Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung laufen.

Auf der Kirchstraße in Merching sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Die Polizei berichtet, dass ein 18-jähriger Golf-Fahrer gegen 17.55 Uhr in östlicher Richtung unterwegs gewesen sei. Vor ihm fuhr ein 65-Jähriger, ebenfalls in einem Golf. Dieser verringerte nach Stand der Ermittlungen sein Tempo, den Grund dafür konnte der 18-Jährige nicht erkennen. Er fuhr an dem Golf vorbei, allerdings übersah dessen Fahrer ihn und bog nach links ab, als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden. Der Sachschaden durch die Kollision liegt bei etwa 2500 Euro, es gab keine Verletzten.

Ermittlungen nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Laut Polizei wurde festgestellt, dass der 65-Jährige nach Alkohol roch, ein Test ergab einen Wert von 0,38 Promille. Wegen des Unfalls wird jetzt gegen den Mann ermittelt. Im Raum steht Straßenverkehrsgefährdung. (AZ)