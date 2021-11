Merching

vor 48 Min.

Finanzen, Projekte, Zukunft: Was sich in Merching tut

Die Nachverdichtung im Ort wird auch in Merching immer stärker zum Thema.

Plus Auf der Bürgerversammlung zog Merchings Bürgermeister Luichtl Bilanz und gab Ausblicke über laufende Projekte. Was sich in Merching tut - und wo es Probleme gibt.

Von Christina Riedmann-Pooch

Rund 65 Merchinger Bürger waren angemeldet, 45 konnte Bürgermeister Helmut Luichtl letztendlich zur Versammlung, die Corona-bedingt für die Einwohner aller Ortsteile gemeinsam in der Mehrzweckhalle Merching stattfand, begrüßen. Als Gast war Carolin Kaiser von den Bayernwerken gekommen, die den Bürgern für Fragen ebenfalls zur Verfügung stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen