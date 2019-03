vor 53 Min.

Merching: Frau hält nicht an Stoppschild – eine Verletzte

Eien 67-Jährige überfuhr in Merching ein Stoppschild. Bei dem daraus folgenden Unfall verletzte sich eine Frau.

Am Donnerstag gegen 11.25 Uhr fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Mercedes die Bergstraße in Merching entlang. Beim Einbiegen in die Hauptstraße missachtete sie ein Stoppschild und damit die Vorfahrt einer 31-Jährigen, die dort mit ihrem Peugeot unterwegs war.

Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen etwa 5800 Euro. (tril)

