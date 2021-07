Für den Notfall: Merching stellt weitere Defibrillatoren bereit

Neben dem Defibrillator in der Raiffeisenbank gibt es nun weitere Geräte in der Gemeinde. Wo die im Notfall zur Verfügung stehen.

Der Wegweiser zum Defibrillator an der Mehrzweckhalle steht schon - im Ernstfall können Ersthelfer in Merching nun an mehreren Standorten auf lebensrettende Unterstützung zurückgreifen. Das ist wichtig: Die ersten sechs bis acht Minuten bei einem Herzstillstand können entscheidend sein.

Angeregt hatte die Beschaffung weiterer Geräte Steinachs Feuerwehrkommandant Florian Hofmann, der im Zuge des Neubaus des Steinacher Feuerwehrhauses ein Gerät vor Ort als absolut notwendig sah. Alleine letztes Jahr war die Wehr zweimal zu einer Notfall-Wiederbelebung gerufen worden. Die Lage an der unfallträchtigen B2 zwischen Steinach und Merching unterstreicht die sinnvolle Beschaffung. In Kürze wird ein Gerät auch am neuen Feuerwehrhaus in Steinach für jeden zugänglich sein.

Merching bekommt auch noch einen Notfallrucksack

Der erste Defibrillator in Merching wurde vor zehn Jahren im Vorraum der Raiffeisenbank angebracht, damals aus Spenden des Merchinger Advents finanziert. Geschäftsstellenleiter Jürgen Aumiller setzte sich wieder mit Spenden dafür ein, dass dieses mittlerweile defekte Gerät ersetzt wird. Sein Berufskollege Reinhard Wörle, Leiter des Beratungscenters Stadtsparkasse Augsburg, und Michael Kreiner vom Sparkassen-Beratungscenter Merching erhöhten das Sponsoring. Mit einem Defibrillator könne man viel Gutes für die Region und die Menschen tun - ganz besonders in der ländlichen Region, wenn sich das Eintreffen der Notfallrettung auch einmal verzögern könne.

Mit den großzügigen Spenden war es Bürgermeister Helmut Luichtl möglich, zusätzlich noch einen Notfallrucksack für die Gemeinde zu finanzieren. Luichtl unterstützt als erfahrenes Mitglied der Merchinger Wehr die Möglichkeit einer raschen und guten Erstversorgung ausdrücklich: Dieser Notfallrucksack sei vor allem für Vereine und Gruppierungen in der Gemeinde gedacht und wird auf Anfrage auch für Veranstaltungen verliehen.

Geräte in Merching sind selbsterklärend

Die Merchinger Feuerwehr kümmert sich dabei lediglich um die regelmäßige Wartung und den Verleih. Besonders wichtig war es allen Beteiligten, dass das Gerät auch ein Laienhelfer bedienen kann: "Das Gerät ist selbsterklärend. Man kann im Notfall nichts falsch machen", betonte der Bürgermeister nachdrücklich. So sei es für jeden möglich, im Ernstfall zu helfen. Luichtl will auch im Ortsteil Hochdorf einen Defibrillator anbringen lassen. Die Förderanträge dafür laufen schon.