In Merching werden verdiente Gemeinderäte ausgezeichnet

Plus Bürgermeister Luichtl ehrt die ausgeschiedenen Amtsträger und überreicht Urkunden und Ehrenringe. Gleich drei waren 30 Jahre lang in dem Gremium vertreten.

Bewusst hatten sich Bürgermeister Helmut Luichtl und der neu gewählte Gemeinderat dazu entschieden, die Verabschiedung der ausgeschiedenen Mitglieder des Gremiums so zu legen, dass die Feier ohne zu starke Corona-Beschränkungen stattfinden kann. Nun war es soweit. Umrahmt von beschwingter Musik begrüßte Luichtl die Ehrengäste in der Mehrzweckhalle, fand für alle persönliche Worte und ehrte sie vor einem gemeinsamen Mittagessen mit einer persönlichen Urkunde und einem Geschenk.