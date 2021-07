Ist die tödliche Blaualge am Mandichosee zurück?

Plus Wieder ist ein Hund an der Lechstaustufe 23 gestorben. Vieles deutet darauf hin, dass die giftige Blaualgen-Gattung Tychonema wieder auftritt. Wie geht es weiter?

Seit Donnerstag ist das Baden im Mandichosee verboten. Wie berichtet, starb ein Hund nach dem Besuch des Gewässers. Und einiges deutet darauf hin, dass die giftige Blaualge Tychonema zurück ist. Schon einmal ist dieser 2019 beinahe die komplette Badesaison zum Opfer gefallen, drei Hunde starben damals. Im vergangenen Jahr hingegen gab es kein massenhaftes Vorkommen und das Landratsamt Aichach-Friedberg beschränkte sich auf entsprechende Warnhinweise. Im Moment steht der entscheidende Laborbefund für die Gewässerproben noch aus und erst dann wird sich entscheiden, wie es weiter geht.