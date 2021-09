Merching

06:30 Uhr

Jetzt gibt es auch ein T-Shirt für die Mandichosee-Fans

Plus Beatrix Engeln verkauft schon T-Shirts mit dem Aufdruck Baggersee, Kuhsee, Ilsesee und der Friedberger Skyline. Die Idee dazu kam ihr, als die Corona-Krise begann.

Von Heike Scherer

Die Friedbergerin Beatrix Engeln war auf der Suche nach einer neuen kreativen Tätigkeit in der Corona-Krise. Sie entwirft T-Shirts, die nun an den wichtigsten Seen in der Region erhältlich sind. Neu kreiert sie jetzt das T-Shirt für den Merchinger Mandichosee.

