Keine Klassikkonzerte mehr im Merchinger Pfarrsaal

Die beliebte "Konzertreihe Klassik" im Pfarrsaal Merching wird nicht mehr stattfinden. Das Organisationsteam nennt die Gründe.

Für Klassikliebhaber war Merching ein Geheimtipp. Unter Musikerkreisen war die kleine Veranstaltungsreihe im Pfarrsaal beliebt. So hatte das weltberühmte Henschel-Quartett dort beispielsweise vorab ihr Programm präsentiert. Doch nun zieht sich das Organisationsteam zurück.

Begonnen haben die Konzerte unter Pfarrer Carl Graf, der neben seinem geistlichen Amt auch in Musikerkreisen einen Namen hat. Seine Konzerte, zu denen auch Musiker kamen und ihn instrumental begleiteten, waren beliebt und gut besucht. Mit dem Bau des neuen Pfarrsaals 2001, dessen großer Saal sich hervorragend für Konzerte eignet, nahmen die Besuche von Musikfreunden und Auftritte von Musikerinnen und Musikern stetig zu. Hervorragende Künstlerinnen und Künstler zeigten ihr musikalisches Können und begeisterten das Publikum. Es waren klangvolle Namen darunter wie u.a. Ayumi Jahnke, Christoph Henschel mit dem Henschel Quartett, Denis Omerovic, Nina Karmon, Pilvi Heinonen, Margit Henschel, das Ensemble Serenata aus Leonberg mit Berthold Masing, Maria Sofianska, Friederike Kienle, Valerij Petasch, um nur einige zu benennen.

Konzerte im Merchinger Pfarrsaal: Klassische Musik für jedermann

Alle Klassikliebhaber, die auch aus dem Umkreis von Merching kamen, schätzten den Pfarrsaal aufgrund seiner Akustik. Hier war Klassik auf höchstem Niveau zu hören, wie es sonst anderswo in renommierten Konzertsälen geboten wird. Der Gedanke war, das kulturelle Angebot in Merching zu erweitern und auch sozial schwächeren und gebrechlichen Menschen den Besuch von Konzerten auf hohem Niveau zu ermöglichen. Weiterhin sollten Kinder und Jugendliche mit den Konzerten an die klassische Musik herangeführt und begeistert werden. Aufstrebenden jungen Musikerinnen und Musiker und herausragenden und begabten Schülerinnen und Schülern sollte die Möglichkeit geboten werden, in der Öffentlichkeit ihr Können zu zeigen.

Als Pfarrer Carl Graf im September 2011 in den Ruhestand ging, ließ er seinen Flügel als Leihgabe zurück in der Hoffnung, Konzerte würden auch weiterhin aufgeführt. Darüber hinaus konnte der Flügel auch zur musikalischen Begleitung anderer kirchlichen Veranstaltungen eingesetzt werden.

Es gab zahlreiche Anfragen aus der Pfarrgemeinde und Umgebung die Konzertreihen fortzuführen. Ab diesem Zeitpunkt übernahm ein Organisationsteam ehrenamtlich die Planung, Organisation und Durchführung der Konzerte. Dem Team gehörten die Familien Leder, Röll und Maier an. Heinz Maier erinnert sich noch genau an das erste Konzert, welches das Team am 24. Februar 2012 organisierte: "Mit Christoph Henschel (Violine) und José Gallardo (Klavier) kamen Werke von Bach, Mozart und Brahms zur Aufführung. Es war eine Freude und Ehre zugleich, dass sie in Merching auftraten."

50 Konzerte im Merchinger Pfarrsaal und im Pfarrgarten

Die Organisation für die Konzerte, Plakaterstellung und -veröffentlichung bis hin zur Betreuung der Musikerinnen und Musiker übernahmen in den Folgejahren bis heute das Organisationsteam. Bis 2020 hat dieses aus Liebe zur klassischen Musik und aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen daran festgehalten. Insgesamt haben von 2012 bis 2020 nahezu 50 Konzerte im Pfarrsaal und im Pfarrgarten stattgefunden.

Als in 2020 die Corona-Pandemie ausbrach, wurden zwei Konzerte in den Herbst verschoben, mussten dann aber aufgrund der Entwicklung der Pandemie auch abgesagt werden. Das letzte Konzert fand am 16. Februar 2020 mit den Aufführenden Christina Gebhardt (Violine), Stephanie Knauer (Klavier) und Johannes Kübel (Violoncello) statt.

Konzerte im Pfarrsaal waren eine Bereicherung für das kulturelle Leben in Merching

Im Juli 2021 hat Pfarrer Carl Graf den Flügel von Merching abgezogen und der Musikschule in Kaufbeuren zur Verfügung gestellt. Damit sind Konzerte mit Flügel nicht mehr möglich. Auch durch die Auswirkungen und den damit einhergehenden Einschränkungen der Corona-Pandemie war in der Folgezeit und ist heute noch die Aufführung von Konzerten im Pfarrsaal, für nicht absehbare Zeit, nicht zu realisieren.

Das Organisationsteam bedauert das zutiefst, sieht aber keine Möglichkeit, die Konzertreihe in Zukunft fortzuführen. Es ist sich bewusst, dass damit ein Baustein für die Kultur in Merching verloren geht. Waren doch die Konzerte eine Bereicherung des kulturellen Lebens in Merching. Die Teammitglieder bedanken sich bei allen, die es in den vergangenen zehn Jahren, in welcher Form auch immer, unterstützt haben. Ein Dank geht auch an das Publikum, das aus Liebe zur Musik über die Jahre hinweg dem Organisationsteam und damit den Musikerinnen und Musikern die Treue gehalten hat. (AZ)