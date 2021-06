Merching

vor 49 Min.

Kinder und Jugendliche sammeln in Merching vier Tonnen Müll

Plus Die Merchinger Müll-Challenge war ein großer Erfolg für den Umweltschutz. Der Hauptteil der gesammelten Müllmenge kann recycelt werden.

Von Christina Riedmann-Pooch

Die Merchinger Müll-Challenge , die von den Jugendbeauftragten und der Pfarreiengemeinschaft Merching unterstützt wurde, fand große Resonanz: Über 40 Kinder vom Kindergartenalter bis zu 16 Jahren haben eifrig mitgemacht. An zwei Terminen in den Pfingstferien gaben sie am Bauhof Müll in Tüten und Eimern ab. Auch mit Fahrradkörben und sogar Kettcar-Anhängern voll Unrat kamen die Teilnehmer vorgefahren.

